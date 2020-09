Nepomáhať a nechrániť - prezentácia PZ na sociálnych sieťach vs realita

Hneď na úvod by som chcela poprosiť slušných policajtov, ktorý sú v PZ pre to, aby naozaj pomáhali a ktorí svoju prácu vykonávajú naozaj pre ľudí a nie pre Facebook skupinu, aby nasledovné riadky nebrali osobne.

Tie sú o tých ostatných, z ktorých sa bohužiaľ skladá väčšia časť Policajného zboru.

Už dlhšiu dobu sledujem oficiálnu stránku PZ na Facebooku, ktorá sa chváli dobre vykonanou prácou našich policajtov a pridáva videá ako postupovať, keď ste napr. svedkom či účastníkom trestného činu, alebo priestupku. Toto by bolo všetko v najväčšom poriadku, keby medzi prezentovanou prácou a realitou nebol priepastný rozdiel.

Evergreeny na FB polície sú dopravené mamičky do pôrodnice, vymenené defekty na autách, pomáhanie starenkám cez prechod pre chodcov a pod. Problém je v tom, že toto všetko vie spraviť ktokoľvek. V niektorých veciach si ale pomôcť nevieme, a vtedy voláme známe číslo 158 a čakáme na pomoc. A veľmi často sa nedočkáme. Ak sa pýtate prečo, neviem. Možno je to málo fotogenické, nedá sa to zavesiť na sociálne siete, alebo zdržuje ramená zákona od pozerania zápasu v telke. Naozaj. Príklad: min. 4 rodiny prosíme o pomoc políciu /konkrétne PZ Dunajská Lužná/ s jednou, pravdepodobne chorou, susedou, ktorá okrem iného svojou agresívnou jazdou ohrozuje na ceste cca 10 detí vo veku od 2 do 12 rokov. Jazdí veľmi nebezpečne, agresívne a vysokou rýchlosťou. Trvá to už viac ako tri roky. Keď dáte dokopy bicyklujúce sa, kolobežkujúce sa a odrážadlujúce sa deti v obytnej zóne a rútiace sa auto zo zákruty, kde po jazde sú stopy na betóne, je otázka času, kedy sa niečo stane. Štandardné odpovede príslušníkov z Obvodného oddelenia PZ Dunajská Lužná:

Čakáme, kým sa niečo stane, potom ju poriešime. Nie pani, do obytnej zóny vám merať nikto nepôjde. Nie, hliadku tam nemôžeme postaviť, nemáme na to kapacity. – mi vysvetľoval pán policajt v Lužnej, kedy mu za chrbtom sedela polovica oddelenia a pozerala TV /zase, bol nejaký zápas, uznávam. Chlapi ich určite pochopia a tí, čo v práci musia pracovať a nie telku pozerať aj isto v dobrom závidia/.

Táto konkrétna návšteva bola ináč plná zážitkov, aby som ešte jeden spomenula: vysvetľujem pánovi poručíkovi, že dotyčná pani ma slovne napadla a počujem ako kričí po vlastnom dieťati, aj v noci, a podľa jej prejavov sa bojím o seba aj o svojich blízkych. Pani je veľmi agresívna a vidno na jej správaní, že sa nevie kontrolovať. Odpoveď: „nebojte sa pani, keď sa niečo stane, my to poriešime. A byť vdovou je moderné, nie?“ Chápem, že toto mal byť vtip, už len podľa toho, ako sa na tom celé oddelenie skvele bavilo, ja mám tiež rada čierny humor, ale! Potom, ako poznáme niekoľko prípadov, „pani, nerobte z toho drámu, choďte kľudne domov“ a pani sa večere nedožila mi to akosi vtipné nepríde. Spomínanému vtipnému policajtovi odkazujem, že pani je zo dňa na deň agresívnejšia a situácia sa výrazne zhoršuje. Už došlo aj na vyhrážanie zabitím.

Čo ma na najviac irituje, sú videá na FB stránke polície, kde riešia týranie detí /či žien/. Mám pocit, že keby sa polícia správala aj v reáli tak, ako to prezentuje, mierový výbor OSN by k nim chodil po rady. Podľa ich facebooku je u nás táto téma vyriešená par excellence, policajti vyškolení, aplikácie fičia. Na tvrdú realitu narazíte, keď sa rozhodnete nejakému dieťaťu pomôcť. Príslušníci vám, skôr než dokončíte vetu, vysvetlia, že sa vlastne nič nedeje, videli ste, počuli ste zle, nerobte drámu a všetko je v najväčšom poriadku. Môžete síce trvať na svojom a naďalej žiadať riešenie, potom ale môžete očakávať napr. zvýšený záujem o svoju osobu zo strany feťákov, zhodou okolností tých, ktorí sa s policajtmi poznajú.

Zase, aby som bola férová, táto téma viazne aj v iných inštitúciách, sledujem to už niekoľko rokov a začínam mať pocit, že tieto deti sú akoby neviditeľné. Ombudsmanka, polícia, prokuratúra aj neziskovky majú pravidelné stretnutia na túto tému, ale žeby tie stretnutia mali nejaký výsledok, o tom neviem. Riešila som túto problematiku pred rokmi, výsledok 0. Každý je síce vyškolený ale nikto nič nevie, nič sa s tým robiť nedá. Zanedbané dieťa riešim aj v tomto prípade, takisto /zatiaľ/ s nulovým výsledkom:

Pani má syna /cca 6r/, ktorý je vedené matkou k agresivite, vulgárne sa pred ním vyjadruje a nadáva susedom. Posiela ho hádzať kamene do susedovej brány, dieťa hádže kamene aj do ostatných detí, pričom sa snaží triafať hlavu. Tiež sme si všimli, že tento chlapec, ktorý sa bežne chodí von hrať na ulicu, sa niekedy aj dva týždne neobjaví, vidíme ho len za oknom, tj. je zavretý v dome. Nechodí ani na dvor. Takisto sme ho už videli, ako počas toho obdobia, keď mal zakázané chodiť von, raz večer vyšiel a napriek horúčavám mal dlhé tepláky a mikinu. Máme teda podozrenie aj z fyzického ubližovania dieťaťu. Áno, polícia o tom vie. Nie, nekoná. Napriek množstvu videí na sociálnych sieťach, kde vyzýva ľudí, aby si pomáhali a aj najmenšie podozrenie na týranie či už dieťaťa alebo ženy hlásili. Úžasná reklama.

Ty starý sprostý k.k.t vy..baný. No, musela som sa chvíľu premáhať a predýchavať napísanie predošlej vety, dáma vo mne statočne bojovala, ale potreba znázornenia jej komunikácie so susedmi bola silnejšia. Takto opakovane komunikuje aj pred maloletými deťmi /3 až 9 rokov/. Áno, aj o tomto vie polícia. Nie, stále nekoná. Maximum, čo urobí, je, že prepošle udanie do Senca na Okresný úrad, kde z nejakého nejasného dôvodu už tretí rok každé jediné udanie zmietnu zo stola.

Padla už aj vyhrážka, citujem: „dávaj si pozor, lebo ťa zabijem“. Povedala 12 ročnému chlapcovi. Aj toto je podľa polície v poriadku.

Svedkovia ochotní svedčiť sú už roky ignorovaní, OO PZ v Dunajskej Lužnej a OÚ v Senci akceptuje jej krivú výpoveď a my čakáme, až sa niečo stane, aby konečne niečo začali riešiť. Ak vôbec.

Toto boli len tie najzávažnejšie problémy, chuťovky ako vyhrážky bitkou, špehovanie a fotenie susedov /kľudne aj z rebríka cez plot/, nepodložené obvinenie 9 ročného chlapca zo sexuálneho obťažovania a pod. rozoberať ani nebudem. Popri vyhrážkach zabitím a reálnym ohrozovaním nebezpečnou jazdou to berieme ako spestrenie všedných dní, aby nuda nebola.

Trestné oznámenie, ktoré som podala /nielen ja/, obsahuje všetko jej konanie za uplynulé roky. Polícia to TO „rozobrala“ a oznámila, že nič z toho čo som uviedla nie je trestné. Neviem aké IQ k tomu treba, aby jeden pochopil, že tu nejde o sťažnosti typu „teta na mňa vulgárne nakričala“ a „o pár cm minula moje dieťa na bicykli, síce ho videla už keď nastupovala do auta“. Ale ide o komplexný problém, pravdepodobne psychicky chorej ženy, ktorá sa nevie ovládať a aj keď doteraz to mali kompetentní na háku, myslím, že pri vyhrážaní sa zabitím už končí všetka sranda.

Vážená Polícia SR, mám na vás niekoľko otázok, prosím, vyjadrite sa k tomu:

Je naozaj v absolútnom poriadku, aby /ináč slušne vychovávané/ maloleté deti vo veku 3 až 10 rokov museli počúvať vulgárne nadávky? Podľa polície v Dunajskej Lužnej a OÚ Senec áno, je to v poriadku. Dajte mi prosím vedieť, ČO presne sa musí stať, aby túto nebezpečnú jazdu začali kolegovia riešiť. Lebo už niekoľko rokov počúvame, že čakáme až sa niečo stane, ale zatiaľ mi nikto nepovedal na ČO vlastne čakáme. Vysvetlite mi prosím, prečo ešte nebolo preverené podozrenie zo zanedbania výchovy až týrania maloletého, keď polícia o tom roky vie. Vysvetlite mi prosím, prečo ani jedno jediné udanie nebolo riadne vyšetrené. Príslušným orgánom /polícia a OU Senec/ uvádza klamlivé informácie, ktorých opak je ale veľmi ľahko dokázateľný, no všetky podania sa uzavrú bez akéhokoľvek dokazovania a skúmania či vypočúvania svedkov. Vysvetlite mi prosím, prečo nebolo preverené vyhrážanie sa zabitím maloletému dieťaťu. Bonusová otázka: priznám sa, túto som si požičala z jednej marketingovej skupiny, nech mi autor odpustí, ale myslím, že mnohých z nás zaujíma odpoveď: to že má PZSR aktivity na soc. sieťach super, čo absolútne nechápem je ako si môže dovoliť štátny orgán, platený z našich daní, blokovať komunikáciu s občanmi - to je donebavolajúce, nech hidne komentár alebo ho zmaže ale akým právom bannuje?

Ja ku kolegovej otázke dodám len toľko, že ak niekto berie peniaze za spravovanie akejkoľvek FB stránky, tak sa očakávajú aspoň elementárne vedomosti o komunikácii s komentujúcimi. Ako na to, je plný internet, dostupné sú aj materiály zadarmo. Nesúhlasím s kolegom vyššie, podľa mňa ani komenty by nemali mazať. Ak sú vulgárne či dehonestujúce, to áno, ale mňa /a určite nie som sama/ zablokovali kvôli komentáru, ktorý bol napísaný slušne a pán admin jednoducho nemal argumenty, lebo polícia niečo prezentuje, ale v reáli sa chová úplne inak.

Článok posielam aj na políciu, za odpovede na vyššie uvedené otázky Vám vopred ďakujem, verím tomu, že náš dlhotrvajúci problém vyriešite v hesle pomáhať a chrániť!